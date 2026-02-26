Ehliyetsiz Sürücü, Bisikletliye Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika
Ehliyetsiz Sürücü, Bisikletliye Çarptı: 1 Ölü

Ehliyetsiz Sürücü, Bisikletliye Çarptı: 1 Ölü
26.02.2026 20:22
Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücü, elektrikli bisiklet süren Mahmut Ercan'ı öldürdü. Soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Mahmut Ercan (63), yaşamını yetirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Ergene'nin Yeşiltepe Mahallesi Edirne Bulvarı üzerinde meydana geldi. Atık karton toplayan Mahmut Ercan, kullandığı elektrikli bisiklet ile 117'nci Sokak'tan bulvara çıktığı sırada B.B.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bisikletten savrulup düşen Ercan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Polis, 18 yaşından küçük olan ehliyetsiz otomobil sürücüsü B.B.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturmı sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz Sürücü, Bisikletliye Çarptı: 1 Ölü - Son Dakika

