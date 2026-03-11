Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı

İstanbul Büyükçekmece'de ehliyetsiz otomobil kullanan sürücünün polisten kaçarken kaza yapması başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde otomobiliyle ilerleyen Yunus E.K. (22) polisin dur ihtarına uymadı.

Polisten kaçmaya başlayan sürücü, önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yapınca kaldırıma çarparak kaza yaptı.

Sürücü Yunus E.K. ile beraberindeki kişi gözaltına alındı.

Ehliyetinin olmadığı ve bu nedenle polisten kaçtığı öğrenilen sürücü hakkında işlem yapıldı.

Kaza, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.