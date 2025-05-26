Ehliyetsiz Sürücü Motosikletliye Çarptı, Hayatını Kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti.
Eyüp Arınç'ın (62) kullandığı 42 HB 368 plakalı motosiklete Gündoğdu Mahallesi girişinde bir otomobil çarparak kaçtı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Eyüp Arınç, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ekiplerin çalışmasıyla kazaya 35 AH 6406 plakalı otomobilin karıştığı tespit edildi.
Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü M.D. (57) jandarma ekiplerince Doğanbey Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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