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Ehliyetsiz sürücünün trafik kazası anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Ehliyetsiz sürücünün trafik kazası anı güvenlik kameralarına yansıdı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen kamyona çarparak hayatını kaybeden ehliyetsiz sürücünün kaza yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, babasına ait otomobili kullanan 17 yaşındaki sürücünün kamyona hızla çarptığı görülüyor.

Ehliyetsiz sürücünün trafik kazası anı güvenlik kameralarına yansıdı
10.01.2024 - 22:17,
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Tekirdağ'da trafik ışıklarında bekleyen kamyona çarparak hayatını kaybeden ehliyetsiz sürücünün kaza yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi'nde babasına ait 39 LC 039 plakalı otomobili kullanan K.G. (17) kırmızı ışıkta bekleyen İ.K. idaresindeki 61 K 15287 plakalı kamyona arkadan çarpmış, genç sürücü hayatını kaybetmişti.

Kazanın çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı.

Kayıtlarda otomobilin kamyona hızla çarptığı görülüyor.

Kaynak: AA
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