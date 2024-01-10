23:07 • •
21:35 •
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok•
Tekirdağ'da trafik ışıklarında bekleyen kamyona çarparak hayatını kaybeden ehliyetsiz sürücünün kaza yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Dün Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi'nde babasına ait 39 LC 039 plakalı otomobili kullanan K.G. (17) kırmızı ışıkta bekleyen İ.K. idaresindeki 61 K 15287 plakalı kamyona arkadan çarpmış, genç sürücü hayatını kaybetmişti.
Kazanın çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı.
Kayıtlarda otomobilin kamyona hızla çarptığı görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Ehliyetsiz sürücünün trafik kazası anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika