Ehliyetsiz Sürücüye 259 Bin TL Ceza
Ehliyetsiz Sürücüye 259 Bin TL Ceza

05.04.2026 20:09
Bolu'da 'dur' ikazına uymayan ehliyetsiz sürücü 259 bin TL ceza alarak yakalandı.

BOLU'da, polisin 'dur' ikazına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Vural Sokuluoğlu, takip sonucu yakalanırken, alkolmetreye üflemeyi reddetti. Aracın muayenesinin de olmadığı belirlenen sürücüye toplam 259 bin 446 TL para cezası kesildi.

Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Borazanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin 'dur' ikazına uymayan 14 FJ 433 plakalı otomobilin sürücüsü, takip sonucu yakalandı. Yapılan kontrolde aracın muayenesinin olmadığı, sürücü Vural Sokuluoğlu'nun ise ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Polisin alkollü olduğundan şüphelendiği sürücü, alkolmetreye üflemeyi de reddetti. Sürücüye, dur ikazına uymamaktan 200 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 410 TL, alkolmetreye üflemediği için 33 bin 317 TL ve aracının da muayenesiz olması nedeniyle 2 bin 719 TL para cezası uygulandı.

Toplam 259 bin 446 TL para cezası uygulanan sürücü Vural Sokuluoğlu ve yanındaki arkadaşı Ali Rıza Yılancı olayı görüntüleyen gazeteciyi de tehdit edip, kamerasına saldırdı. Olay, polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Haber: Oğuzhan EKE/BOLU,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Bolu, Son Dakika

