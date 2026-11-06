Eisenkot, 48 sandalyeli 4 partiyle ulusal acil durum hükümeti kurmak için çalışıyor - Son Dakika
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Eisenkot, 48 sandalyeli 4 partiyle ulusal acil durum hükümeti kurmak için çalışıyor

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Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, 48 sandalyeli 4 muhalefet partisinin öncülüğünde ulusal acil durum hükümeti kurmak için çalıştıklarını duyurdu. Eisenkot, belirledikleri ilkeleri benimseyen diğer partilerin hükümete hemen veya kademeli katılabileceğini belirtti.

İsrail'de Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, muhalefet bloğundaki 4 parti öncülüğünde ve duyurdukları ilkeleri benimseyen diğer partilerin hemen veya kademeli olarak katılabileceği bir "ulusal acil durum hükümetini" en kısa sürede kurmak için çalıştıklarını duyurdu.

Eisenkot, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail Meclisi'nde 48 sandalyeye sahip İsrail Evimiz, Beyahad (Birlikte), Demokratlar ve Yashar partilerinin Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin derhal değiştirilmesi ve yeni hükümetin kurulması için bir plan uygulamaya koyduğunu belirtti.

Siyonist muhalefet bloğu dışındaki partilerin dışarıdan destek verebileceği ve daha önce duyurdukları 4 temel ilkeyi benimseyenlerin hemen ya da kademeli olarak katılabileceği bir "azınlık hükümetine" işaret eden Eisenkot, İsrail'de yeniden seçim yapılmasını??????? ve Binyamin Netanyahu'nun başbakanlık koltuğuna "yapışmasını" engellemek zorunda olduklarını vurguladı.

Eisenkot, koalisyon ortaklığı için belirledikleri 4 ilkenin "İsrail'in Yahudi ve demokratik bir devlet olarak tanınması, Bağımsızlık Bildirgesi değerlerinin kabul edilmesi, İsrail ordusunu güçlendirmek amacıyla herkes için görev yükümlülüğü ve Hamas'ın terör örgütü olarak tanınması" olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yapılan istişare toplantılarında, milletvekillerinin mutlak çoğunluğunun başbakanlık görevini kendisinin üstlenmesini istediğini vurgulayan Eisenkot, yalnızca 46 milletvekilinin desteğini alan Netanyahu'nun ise halkın güvenini kaybettiğini ve azınlık desteğine sahip "geçici bir başbakan" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise siyasi partilerin heyetleriyle yaptığı istişare toplantılarının ardından hükümeti kurma görevini vereceği ismi pazar günü açıklayacağını duyurmuştu.

İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit konuma yerleşmişti.

Kaynak: AA
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