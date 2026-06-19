Ejderha Teknesi Festivali Zaozhuang\'da Kutlanıyor

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Zaozhuang kentindeki Taierzhuang Antik Kenti'nde bir çocuk, gösteri sanatçılarıyla birlikte etkinliklere katılıyor, 19 Haziran 2026.

Bu yıl 19 Haziran'a denk gelen Ejderha Teknesi Festivali ile birlikte halk, üç günlük tatilin keyfini çeşitli etkinliklerle çıkarıyor. (Fotoğraf: Li Zhijun/Xinhua)