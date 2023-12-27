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Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve babalarıyla ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve babalarıyla ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı

Gazeteci Can Ataklı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan dolayı soruşturma başlatıldı. Ataklı, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade veriyor.

27.12.2023 - 15:39,
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SOSYAL medya hesabından şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili sözleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan gazeteci Can Ataklı, adli kontrol talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Can Ataklı hakkında, sosyal medya hesabında şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili söylemleri nedeniyle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan dolayı" resen soruşturma başlatmıştı. Can Ataklı bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Ataklı, Basın Bürosu savcılığında ifade verdi. Can Ataklı adli kontrol talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve babalarıyla ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gazeteci Can Ataklı, şehit aileleri ve babalarıyla ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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