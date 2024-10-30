Ekim 2024 Ekonomik Güven Artışı - Son Dakika
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Ekim 2024 Ekonomik Güven Artışı

Ekim 2024 Ekonomik Güven Artışı

TÜİK, ekonomik güven endeksinin Ekim 2024'te %3,2 artarak 98'e yükseldiğini açıkladı.

30.10.2024 11:58
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekonomik Güven Endeksi'nin Ekim 2024 verilerini yayınladı. Verilere göre, ekonomik güven endeksi önceki aya oranla yüzde 3,2 oranında artarak 98 değerini aldı.

TÜİK'in açıkladığı Ekonomik Güven Endeksi'nin Ekim ayı verilerine göre, tüketici güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 80,6, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 102,2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 114,2, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 oranında artarak 110,7, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 86,3 değerini aldı.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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