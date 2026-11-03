Ekimde dış ticaret açığı yüzde 11,4 azalarak 6 milyar 699 milyon dolara indi

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre, ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artışla 25 milyar 885 milyon dolar, ithalat yüzde 3,4 yükselişle 32 milyar 584 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanlığının, ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat ekimde 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 artarak 25 milyar 885 milyon dolara, ithalat yüzde 3,4 yükselerek 32 milyar 584 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde, dış ticaret hacmi yüzde 5,4 artışla, 58 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 11,4 azalışla, 6 milyar 699 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 3,4 puan artarak yüzde 79,4, enerji verileri hariç tutulduğunda 14,1 puan artarak yüzde 100, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 5,9 puan yükselişle yüzde 101,7 olarak hesaplandı.

Ürün, ülke ve ülke gruplarına göre ihracat

Geçen ay en çok ihracat, yüzde 12,8 artışla ve 13 milyar 41 milyon dolarla "ham madde (ara malları)" grubunda yapıldı. Bu grubu, yüzde 0,8 artışla ve 8 milyar 401 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 7,7 artışla ve 3 milyar 847 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93,3 (24 milyar 148 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,2 (824 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,5 (654 milyon dolar) olarak belirlendi.

Ekimde en fazla ihracat yapılan ülke, 2 milyar 74 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 862 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 379 milyon dolarla İngiltere geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı, yüzde 45,3 olarak hesaplandı.

Ekimde en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 10 milyar 399 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 4 milyar 252 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 739 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İthalat verileri

Ekimde en çok ithalat, yüzde 8,5 artış ve 23 milyar 357 milyon dolarla "ham madde (ara malları)" grubunda yapıldı. Bu grubu, yüzde 4,9 azalış ve 4 milyar 645 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 13 düşüş ve 4 milyar 391 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

Sektörlere göre ithalat payları, yüzde 77 ile imalat sanayisinde (25 milyar 77 milyon dolar), yüzde 17,8 ile madencilik ve taş ocakçılığında (5 milyar 809 milyon dolar), yüzde 2,6 ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta (857 milyon dolar) hesaplandı.

Ekimde en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 414 milyon dolarla Çin, 2 milyar 216 milyon dolarla Almanya ve 1 milyar 767 milyon dolarla ABD oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı, yüzde 47 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 9 milyar 767 milyon dolarla Asya ülkeleri, 9 milyar 390 milyon dolarla AB ülkeleri ve 5 milyar 440 milyon dolarla diğer ülkeler olarak sıralandı.

Ocak-ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 3,9 arttı

GTS kapsamında ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 5,5 artarak 236 milyar 837 milyon dolar, ithalat yüzde 5,1 yükselişle 314 milyar 503 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 5,3 artışla 551 milyar 339 milyon dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 3,9 yükselişle, 77 milyar 666 milyon dolar olarak kaydedildi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 75,3 oldu.