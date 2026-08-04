Ekinci, İranlı Yetkiliyi Kabul Etti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, İran Dışişleri Bakan Asistanı Takaneki ile görüştü.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, İran Dışişleri Bakan Asistanı ve Güney Asya Genel Müdürü Muhammed Rıza Behrami Takaneki'yi kabul etti.
Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Ekinci, Takaneki ve heyetiyle görüştü.
Kaynak: AA
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