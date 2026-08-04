Ekinci, İranlı Yetkiliyi Kabul Etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, İran Dışişleri Bakan Asistanı ve Güney Asya Genel Müdürü Muhammed Rıza Behrami Takaneki'yi kabul etti.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Ekinci, Takaneki ve heyetiyle görüştü.