Ekinci KEİ Dışişleri Bakanları Toplantısında

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Ekinci'nin, çevrim içi düzenlenen KEİ 52. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldığı bildirildi.
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