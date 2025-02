Ekonomik Kriz Bireyleri Zorluyor

Güncel

(ANKARA) - CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Her kesimle görüşüyoruz. Uygulanan ekonomik politikalardan memnun olanların sayısı her gün azalıyor. Umutları azalmış. Düşük maaş, sürekli ürünlere zam ve arkası kesilmeyen vergi artışları her kesime olumsuz yansıyor. Veriler, ekonomide sorunların devam ettiğini gösteriyor" dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, 1 Ocak-22 Şubat arasında açılan yeni icra dosyası sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,87 artarak, 1 milyon 551 bin 979'a ulaştığına dikkat çekti.

UYAP verilerine göre, toplam 22 milyon 560 bin icra dosyası bulunurken, sadece son altı haftada bireysel kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle takipteki borç tutarının 20 milyar lira artış gösterdiğini belirten Gürer, vatandaşların toplam borç miktarının, 4,2 trilyon lirayı aşmasının ve açılan şirket sayısı düşerken kapanan şirket sayısındaki artışın, ekonomik krizin birey ve şirketler üzerindeki etkisini gözler önüne serdiğini ifade etti.

"Sadece son bir yılda, net 1 milyon 65 bin yeni icra dosyası sisteme eklenmiş durumda"

Ömer Fethi Gürer, 1 Ocak - 22 Şubat tarihleri arasında açılan yeni icra dosyası sayısının 1 milyon 551 bin 979'a ulaştığını, bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 362 bin 910 olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu artış yüzde 13,87'ye tekabül ediyor. Ekonomik krizin vatandaş üzerindeki yıkıcı etkisi, icra dairelerindeki dosya artışında açıkça görülüyor. Daha da vahimi, bu dosyaların önemli bir kısmının borç yükü altında ezilen bireysel kredi ve kredi kartı borçları olmasıdır" dedi. Gürer, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısının 22 Şubat itibarıyla 22 milyon 560 bine ulaştığını da kaydederek "Sadece son bir yılda, net 1 milyon 65 bin yeni icra dosyası sisteme eklenmiş durumda. Vatandaşların zamanında ödeyemedikleri için bankalar tarafından takibe alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçları her geçen hafta artmaya devam ediyor. 14 Şubat haftasında takipteki borç miktarı 136 milyar 190 milyon liraya ulaştı. Bu rakam, bir önceki hafta olan 7 Şubat'ta 132 milyar 146 milyon lira seviyesindeydi. Yılın ilk haftasında ise takipteki borç tutarı 116 milyar 457 milyon liraydı. Sadece altı hafta içinde yaşanan yaklaşık 20 milyar liralık artış, ekonomik sıkıntıların vatandaş üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.

Bireysel kredilerin toplam bakiyesi 2 trilyon 154 milyar lira (bir haftada 5,3 milyar lira artış). Kredi kartı borç bakiyesi: 1 trilyon 945 milyar lira İcra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçları: 133,3 milyar lira (son bir haftada 2,9 milyar lira artış). Vatandaş borca sarıldı. Ne zam ne yeni vergiler arkası kesilmiyor. Vatandaşın gelir gider dengesi saptı. Varlık yönetim şirketlerinin vatandaşlardan olan alacakları geçen yıl 21 milyar lira artmıştı. Bu yıl da benzer bir artış bekleniyor. Merkez Bankası'nın Finansal İstikrar Raporu'na göre, şu anda varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde 62 milyar liralık batık kredi bulunuyor. Bu tabloya, faizler ve icra masrafları hariç 195 milyar liralık icralık kredi borcunu eklediğimizde, vatandaşlarımızın nasıl bir çıkmazda olduğu daha iyi anlaşılıyor."

"Vatandaşların TOKİ'ye 70 milyar liralık taksitli konut kredisi borcu var"

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) olan borçlara da değinen Gürer, vatandaşların TOKİ'ye 70 milyar liralık taksitli konut kredisi borcu olduğunu ifade etti. Borç krizinin yalnızca bireysel vatandaşları değil, aynı zamanda şirketleri de etkilediğini vurgulayan Gürer, "Ocak 2025 dönemin de Kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,8, kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,2, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,5 azalması dikkat çekici. Kapanan şirket sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,7, kapanan kooperatif sayısı yüzde 6,5 artması da irdelenmesi gereken durumdur. Sermayesi yeterli olmayan işletmeler ayakta kalamıyor. Ocak ayında kurulan şirketlerin toplam sermayesi, bir önceki aya göre %24,7 oranında azalmış durumda. Bu veriler, krizden ticari hayatın da etkilendiğini ortaya koyuyor" dedi.

Gürer, "Vatandaşlarımızın gelirleri artmıyor ancak borç yükleri katlanarak büyüyor. Faiz oranları ve yüksek enflasyon, borçların ödenmesini zorlaştırıyor. Bu durum vatandaşları yeni bir borçlu sürece sürüklüyor" ifadelerini kullandı.