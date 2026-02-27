CHP'li Nazlıaka: "Muhtarlıklar İcra Dairesine Dönmüş Durumda"

Haber: Feyaz ÇANAK/ Kamera: Yasin KABADAYI

(ANKARA) - CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, ekonomik kriz nedeniyle borçlanan yurttaşların borçlarını ödeyemediği için icralık olduğunu, birçok muhtarlıkta icra tebligatlarının biriktiğini belirterek, "Muhtarlıklar icra dairesine dönmüş durumda ve her taraf icra dosyası, icra zarfı kaynıyor. Temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı için insanlar şu anda borç batağında. Yani icra sebebi bir lüks giderden kaynaklı değil, temel ihtiyaçları sağlayamamasından kaynaklı" dedi.

Ekonomik kriz nedeniyle geçinmek için borçlanan binlerce yurttaş, ödenemeyen borçlar nedeniyle icralık oldu. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) verilerine göre toplam icra ve iflas dosyası sayısı 24 milyonu aşmış durumda. Yine UYAP istatistiklerine göre günde ortalama 26 bin 500 yeni icra dosyası açılıyor. İcra takipleri nedeniyle gönderilen tebligatlar ise muhtarlıklarda birikti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde muhtarları ziyaret eden CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka'ya bilgi veren muhtarlar günde icra takibi için 80 tebligat geldiğini söyledi. Konuya dair ANKA Haber Ajansı'na konuşan Nazlıaka, muhtarların yurttaşların tüm sorunlarını bildiğini, yaptığı ziyaretlerde bir dizi sorunun muhtarlar tarafından kendilerine iletildiğini belirterek, "Muhtarlarımız şunu söylediler; 'Çok fazla talep geliyor, özellikle engelli yurttaşlarımızdan çok yoğun talepler geliyor' dediler. Tekerlekli sandalyeden tutun da beze kadar, birçok konuda talep olduğunu ifade ettiler" dedi.

"Halk borcu borçla kapatmaya çalışıyor"

Muhtarların icra dosyalarına dair bilgi verdiğini söyleyen Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki bugün icra dairelerindeki icra dosya sayısı 25 milyona yaklaştı. Dün muhtarlıkta bunun ete kemiğe bürünmüş halini gördük. Çünkü gerçekten masaların üzerine sığmayacak kadar çok fazla icra dosyası vardı. ve bunları kategorize etmişler. Gün gün ayırmış muhtarlarımız. Her gün onlarca dosya geliyor diyorlar. ve halk borcu borçla kapatmaya çalışıyor. O yüzden de gerçekten de derin yoksulluk artık herkesi ezmiş durumda. Bir kez daha yoksulluğun ne noktaya geldiğini birlikte konuştuk. Muhtarlıklar icra dairesine dönmüş durumda ve her taraf icra dosyası, icra zarfı kaynıyor. Temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı için insanlar şu anda borç batağında. Yani icra sebebi bir lüks giderden kaynaklı değil, temel ihtiyaçları sağlayamamasından kaynaklı."

"Erken seçim, derhal seçim diyoruz"

Muhtarlardan kadın yoksulluğuna dair de bilgi aldıklarını söyleyen Nazlıaka, şu ifadeleri kullandı:

"Hane yoksulluğu ayrı, hane içerisindeki kadın yoksulluğu ayrı bir konu. Yani bir haneye asgari ücret giriyor olabilir. Ama o kadının kendine ait olarak bir 50 lirası dahi olmayabilir. Bununla ilgili olarak da kadınların yaşadığı birtakım sorunlar hakkında konuştuk. ve ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını onlara anlattım. Biz iktidara geldiğimizde hem kadını güçlendirerek aileyi güçlendiren hem de bir mor dönüşüm gerçekleştirerek üreten, ürettiğini hakça bölüşen bir Türkiye inşa edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız derseniz, bir yandan kadınların üzerindeki bakım yükünü kamusal alana taşıyacağız. Diğer taraftan bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sorumluluk alanı içerisinde olan ama hem nitelik olarak yetersiz hem sayısal olarak yetersiz olan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin niceliğini de niteliğini de arttıracağız. Buraları erişilebilir kılacağız."

Bugün Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu yönde çok yoğun hizmetler veriyorlar ama bunu merkezi hükümet politikası haline getirerek hem yerelden hem de merkezden daha yaygın hale getireceğiz ve son olarak da evde bakım hizmeti veren kişileri sigortalayacağız. Böylece bu kişiler sosyal güvence altına alınmış olacak ve emeklilik hakkına sahip olacak. Hem kadın güçlenecek hem çocuk güçlenecek hem de toplumun en temel yapı taşı olan aileler güçlenecek. Kamucu politikalarla, mor yeşil kamucu dönüşümle bunların her birini gerçekleştirmek için sabırsızlanıyoruz. Onun için erken seçim, derhal seçim diyoruz her fırsatta."