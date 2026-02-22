İmamoğlu'ndan, Berlinale'de Altın ve Gümüş Ayı Ödüllerine Layık Görülen Çatak ve Alper'e Tebrik

(ANKARA) - Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 76. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı'yı kazanan İlker Çatak ile Gümüş Ayı'yı kazanan Emin Alper'i tebrik ederek, "Yalnız değiliz. Millet bizimle" ifadelerini kullandı.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mesajı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından yayımlandı.

"Tebrikler! Gurur duydum!" ifadeleriyle başlayan mesajında İmamoğlu, Çatak ve Alper'i tebrik ettiğini belirtti."

Emin Alper'in ödül törenindeki konuşmasını da izlediğini bildiren İmamoğlu, "Ülkesi için dertlenmesi, haksızlıkları dile getirmesi güçlü sanatçı kişiliğinin yanı sıra, toplumsal sorumluluk taşıyan aydın kimliğini de ortaya koyuyor. Yüreğine sağlık Emin Alper. Yalnız değiliz. Millet bizimle..." ifadelerini kullandı.