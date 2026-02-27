Ekrem İmamoğlu Hakkında Açılan "Çirkin Davası" Ertelendi - Son Dakika
Ekrem İmamoğlu Hakkında Açılan "Çirkin Davası" Ertelendi

27.02.2026 12:17
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bir fuar ziyareti sırasında Serkan Şahin'e hakaret ettiği iddiasıyla açılan "Çirkin Davası" Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, müvekkilinin söylediklerinin suç olduğunu düşünmemekle birlikte ön ödeme yapıldığını belirterek davanın düşürülmesini istedi. Savcı da, ön ödemenin yapıldığını ve makbuzunun dosyaya sunulduğunu belirterek davanın düşürülmesi yönünde görüş bildirdi. Duruşma 5 Mart'a ertelendi.

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Ekim 2024'te Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısından sonra İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) TUSAŞ standını ziyaret etmiş, terörü kınamış ve "Özellikle savunma sanayine yapılan bu saldırı milletimize yapılmış bir saldırıdır... Bu kurum ve kuruluşlarımızın daha özenle korunmasının, daha özenle ve daha dikkatli bir biçimde steril hale getirilmiş alanlarda faaliyetlerini sürdürmesini sağlanması şarttır diye düşünüyorum. Özellikle millete ve ülkeye gösterdiği kadirşinaslıktan ötürü çok yetenekli evlatlarımızın, özellikle gençlerin orada çalıştığını biliyorum. Onlara birtakım özel düzenlemelerin, özel koruma haklarının ve buna dönük çalışmaların yapılması da gerçekten milletimizin bekası ve ülkemizin geleceği açısından değerlidir" ifadelerini kullanmıştı.

Silivri'deki Marmara Cezevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'na bu ziyaret sırasındaki bir diyalog nedeniyle geçtiğimiz aylarda yeni bir dava açılmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 26 Ekim 2024'te müşteki Serkan Şahin'in Bakırköy'de düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı alanında dolaştığı sırada tesadüfen Ekrem İmamoğlu'nu gördüğü belirtilmişti.

2 yıl 4 aya kadar hapis istendi

İddianamede, "Şahin ve İmamoğlu arasında 3-5 metre mesafe bulunduğu esnada müştekinin diğer bir kişiye, 'Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı' dediği sırada İmamoğlu'nun söyleneni duyduğu, müştekiye 'Sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin' şeklinde cevap vermesi üzerine şikayetçi olduğu" aktarılmıştı. İddianamede, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında "hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya hapis cezası talep edilmişti. Ayrıca İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) 53. maddesi kapsamında siyasi yasak da istenmişti.

İmamoğlu'nun avukatı ve savcı davanın düşürülmesini istedi

Davanın görülmesine bu sabah Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'ın hazır bulunduğu, Serkan Şahin'in avukatının ise mazeret bildirerek katılmadığı duruşmada Polat, müvekkilinin sözlerinin suç olduğunu düşünmediğini vurguladı. Ancak buna rağmen ön ödeminin yapıldığını belirterek davanın düşürülmesini istedi. Savcı da eses hakkındaki mütalaasını açıkladı. Ön ödeme yapıldığına ilişkin makbuzun dosyaya sunulduğunu belirterek davanın düşürülmesi yönünde görüş bildirdi.

Taleplere ilişkin değerlendirmenin yapılması ve karar için duruşma 5 Mart tarihine ertelendi.

Duruşma bitiminde Bakırköy Adliyesi önünde ANKA'ya bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, "Suç unsuru bulunduğunu düşünmüyoruz ama ne biz gereksiz yere meşgul olalım, ne mahkemeler gereksiz yere meşgul edilsin diyerek ön ödemeyi yaptık, beklediğimiz haftaya ayın beşinde kararın verilmesi olacak" dedi. Polat, şunları söyledi:

"Karar çıkmadı sadece duruşma sonuçlandı. Ancak Hakim Bey bir herhangi bir takdir ve değerlendirme yapması mümkün olmadığını sanığa tanınan haklardan olduğunu beyan ederek müşteki vekili meslektaşımızın mazeretini kabul etti ve bir hafta sonrasında duruşmayı erteledi. Sanıyorum düşme kararı verilecek. Çünkü iddia makamında düşme kararı verilmesi yönünde esas hakkında mütalaada bulundu. Bizim de talebimiz bu yöndeydi zaten. Her ne kadar suç unsuru bulunmadığını düşünsek de ön ödeme yapıldı ve artık bundan sonra düşme dışında bir karar verilmesi mümkün değil. Dava konusu Sayın Başkan'ın EXPO'da kendisine bir vatandaşın sözleri üzerine siyasi birtakım cümleler etmesi üzerine söylediği 'sen çirkin siyaset yapıyorsun devam et buna' tarzındaki bir söylemi. Bu bir hakaret teşkil etmez. Bu sadece eylemine yönelik bir eleştiridir. Kişilik haklarına yönelik bir söz yoktur. Bu nedenle suç unsuru bulunduğunu düşünmüyoruz ama ne biz gereksiz yere meşgul olalım, ne mahkemeler gereksiz yere meşgul edilsin diyerek ön ödemeyi yaptık, beklediğimiz haftaya ayın beşinde kararın verilmesi olacak. Biz aslında ön ödeme yapılması gerektiği konusunda Sayın İmamoğlu'nu ikna ettik. O da takdiri dosya avukatı olarak bize bıraktı. Biz ön ödemeyi yaptık"

Kaynak: ANKA

