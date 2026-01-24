CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi...Muharrem İnce: Bu Meydanı 40 Yıldır Bilirim. Şu Ana Kadar Olmuş En Güzel Miting Bu - Son Dakika
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi...Muharrem İnce: Bu Meydanı 40 Yıldır Bilirim. Şu Ana Kadar Olmuş En Güzel Miting Bu

24.01.2026 19:05  Güncelleme: 00:25
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim çağrısıyla düzenlenen mitingde, Muharrem İnce önemli açıklamalarda bulundu ve mitingin en güzel olduğunu ifade etti.

(YALOVA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim çağrısıyla 84'üncüsünü Yalova'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi sonrası açıklama yapan Muharrem İnce, "Ben bu meydanı 40 yıldır bilirim. Şu ana kadar olmuş en güzel miting bu" dedi.

Yalova Cumhuriyet Meydanı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim çağrısıyla düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 84'üncü buluşmasına sahne oldu. Miting sonrası konuşan CHP'li Muharrem İnce, "Ben bu meydanı 40 yıldır bilirim. Şu ana kadar olmuş en güzel miting bu" açıklamasında bulundu.

