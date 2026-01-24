CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi...Muharrem İnce: Bu Meydanı 40 Yıldır Bilirim. Şu Ana Kadar Olmuş En Güzel Miting Bu

(YALOVA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim çağrısıyla 84'üncüsünü Yalova'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi sonrası açıklama yapan Muharrem İnce, "Ben bu meydanı 40 yıldır bilirim. Şu ana kadar olmuş en güzel miting bu" dedi.

