İmamoğlu'ndan İsrail Bakanına Sert Yanıt

(ANKARA) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz'ın açıklamalarına ilişkin "Sana daha önce de söylemiştim: Demokrasiyi ve hukuku senin gibi elinde on binlerce masumun kanı olanlardan öğrenecek değilim. Hadi başka kapıya" dedi.

İmamoğlu, İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz'ın Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabından yapılan paylaşımında, şunlar kaydedildi:

Katz, daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir açıklama yapmış, İmamoğlu o açıklamaya da "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum.Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman" diye tepki göstermişti.