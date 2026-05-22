Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Cezaevinde ölüm haberini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Cezaevinde ölüm haberini aldı

Ekrem İmamoğlu\'nun acı günü! Cezaevinde ölüm haberini aldı
22.05.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun yengesi Hacı Asiye İnan yaşamını yitirdi. Acı haberi cezaevinde alan İmamoğlu’nun cenazeye katılabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvurduğu öğrenildi. Bakanlığın vereceği karara göre İmamoğlu'nun cenazeye katılıp katılmayacağı belli olacak.

Tutuklu bulunan görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yengesi Hacı Asiye İnan yaşamını yitirdi. 86 yaşındaki İnan’ın vefatı ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

CENAZEYE KATILMAK İÇİN BAŞVURU YAPTI

Acı haberi cezaevinde alan Ekrem İmamoğlu’nun, yengesinin cenazesine katılabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunduğu öğrenildi. Ancak başvuruya henüz bir yanıt verilmedi.

Gazeteci Gülşah İnce'nin aktardığı bilgilere göre; izin çıkması halinde İmamoğlu’nun yengesini son yolculuğuna uğurlamak üzere cenazeye katılması bekleniyor.

CENAZE NAMAZI BEYLİKDÜZÜ’NDE KILINACAK

Hayatını kaybeden Hacı Asiye İnan’ın cenaze namazının İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde kılınacağı bildirildi. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda partili ismin de katılması bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Cezaevinde ölüm haberini aldı

Ekrem İmamoğlu, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Cezaevinde ölüm haberini aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
Selin vurduğu ABD’de kabus anları Otobüsten inerken akıntıya kapıldı Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
Bu kadarı da fazla artık Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor Bu kadarı da fazla artık! Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor

11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:21
Öğrencilere ne olacak YÖK’ten kapatılan Bilgi Üniversitesi’yle ilgili açıklama
Öğrencilere ne olacak? YÖK'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi'yle ilgili açıklama
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
10:24
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu Gülistan’ın neden öldürüldüğünü anlattı
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı
10:22
Özgür Özel, CHP MYK’yı yeniden toplantıya çağırdı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı
10:05
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Finansal İstikrar Komitesi: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 11:41:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Cezaevinde ölüm haberini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.