Ekvador Cezaevindeki Çatışma: 15 Mahkum Öldü

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QUİTO, 13 Kasım (Xinhua) -- Ekvador'un en büyük cezaevinde mahkumlar arasında çıkan çatışmalarda en az 15 mahkum hayatını kaybederken, 14 mahkum da yaralandı.

Ekvador'un cezaevi yönetiminden sorumlu devlet kurumu SNAI'den verilen bilgilere göre, salı sabahı erken saatlerde ülkenin güneybatısındaki Guayaquil kentinde bulunan Litoral hapishanesinde mahkumlar arasında şiddet olayları başladı.

Açıklamada, "Polis ve silahlı kuvvetlerden oluşan güvenlik güçleri, tesisin tam anlamıyla kontrolünü sağlamak ve geniş çaplı arama operasyonu başlatmak için derhal harekete geçti" denildi ve kanlı şiddet olaylarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Litoral hapishanesinde organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığı çetelerine mensup mahkumlar arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Resmi istatistiklere göre Şubat 2021'den bu yana 400'den fazla mahkum bu tür olaylarda hayatını kaybetti.