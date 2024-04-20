Ekvador'un Portovelo kentinde belediye başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

KİTO, 20 Nisan (Xinhua) -- Ekvador'un güneyindeki El Oro eyaletine bağlı Portovelo kentinin belediye başkanı, belediyeye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Ekvador emniyet yetkilileri, Cuma günü sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, Belediye Başkanı Jorge Maldonado'nun "Portovelo'da kişisel faaliyetler yürütürken silahlı saldırıda vurulup hayatını kaybettiğini" ve saldırının "motosiklet süren iki antisosyal kişi" tarafından gerçekleştirildiğinin iddia edildiğini bildirdi.
Polis, olayda kullanılana benzer özelliklere sahip terk edilmiş bir motosiklet bulduklarını belirtti.
Polis, "olayın arkasında yatan nedenin ortaya çıkarılmasına ve sorumluların tutuklanmasına yönelik soruşturmada" motosikletin inceleneceğini kaydetti.
Maldonado, 2023 yılında maden kenti olan Portavelo'nun belediye başkanı olarak seçilmişti.
Ekvador Belediyeler Birliği, cinayeti kınarken Güney Amerika ülkesinde yerel yetkililerin güvenliğinin sağlanması çağrısı yaptı.
Bu cinayetten sadece 2 gün önce ülkenin güneyindeki Azuay eyaletine bağlı Camilo Ponce Enriquez kantonunun belediye başkanı olan Jose Sanchez de silahlı saldırıda öldürülmüştü.
Mart ayında da Manabi eyaletine bağlı San Vicente'nin belediye başkanı Brigitte Garcia benzer şekilde öldürüldü.
Hükümetin Ocak ayında artan şiddet olayları karşısında organize suça karşı "silahlı iç çatışma hali" ilan ettiği Ekvador'da devlet görevlileri sık sık cinayete kurban gidiyor.
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