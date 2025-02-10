Ekvador Seçiminde Noboa Önde

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Ekvador'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda iktidar partisi adayı Devlet Başkanı Daniel Noboa, yarışı az farkla önde götürüyor.

Oyların yüzde 67,64'ünün sayıldığı Ekvador'da kesin olmayan sonuçlara göre, Ulusal Demokratik Eylem (Accion Democratica Nacional) adayı 37 yaşındaki Noboa, oyların yüzde 44,74'ünü aldı.

Vatandaş Devrimi Hareketi solcu adayı (Revolucion Ciudadana) Luisa Gonzalez ise oyların yüzde 43,86'sını alarak yakın takibini sürdürüyor.

Seçime katılan diğer 14 aday arasından şu ana kadar en yüksek oyu yerli temsilcisi Leonidas Iza yüzde 4,77 ile elde etti.

Ekvador basınına göre, ülkenin yeni devlet başkanını 13 Nisan'daki ikinci tur seçimleri belirleyecek.

Sandık başına giden halk, Ekvador'da yeni devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra ulusal ve bölgesel meclis üyelerini seçecek.