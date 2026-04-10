El Ayak ve Ağız Hastalığı: Çocuklarda Yaygın Viral Enfeksiyon
El Ayak ve Ağız Hastalığı: Çocuklarda Yaygın Viral Enfeksiyon

10.04.2026 12:26
Dünya genelinde birçok çocuğu etkileyen el ayak ve ağız hastalığı, genellikle 5 yaş altındaki çocuklarda görülüyor. Bu hastalık, Coxsackie virüsünden kaynaklanıyor ve hızlı bulaşma özelliği taşıyor. Doktorlar, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve erken dönemde doktora başvurulmasının önemine vurgu yapıyor.

Dünya genelinde her yıl milyonlarca çocuğu etkileyen el ayak ve ağız hastalığı, en sık Coxsackie virüsünden kaynaklanıyor. Genellikle kreş ve okul öncesi dönemde, özellikle 5 yaş altındaki çocuklarda görülen bu hastalık, bağışıklık sisteminin henüz tam gelişmemiş olması ve hijyen kurallarına yeterince dikkat edilmemesi nedeniyle yaygınlaşıyor. El, ayak bölgesinde döküntüler ve ağız içinde yaralarla kendini gösteren hastalık, çoğu zaman hafif seyretse de hızlı bulaşma özelliği nedeniyle dikkatle takip edilmeli.

Acıbadem Kartal Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Muhammed Akif Atlan, genellikle 7-10 gün içinde kendiliğinden geçen hastalığın nadiren de olsa sinir sistemi veya kalp tutulumu gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini belirterek, erken dönemde doktora başvurmanın önemini vurguluyor. Hastalık, genellikle hafif ateş, halsizlik ve iştahsızlıkla başlıyor, ardından ağız içinde ağrılı yaralar ve el, ayak bölgelerinde döküntüler ortaya çıkıyor.

El ayak ve ağız hastalığı, hastalığı taşıyan çocuğun tükürüğü, burun akıntısı, dışkısı ve vücut salgılarıyla temas yoluyla kolayca bulaşabiliyor. Özellikle kreş ve okul gibi toplu ortamlarda hızla yayılabiliyor. Bu nedenle, ellerin sık sık yıkanması, oyuncakların ve ortak yüzeylerin temizlenmesi, hasta çocukların evde dinlendirilmesi önem taşıyor.

Hastalığa özgü bir tedavi yöntemi olmadığı için ateş düşürücüler, yeterli sıvı alımı ve ağız yaralarını rahatlatıcı yöntemlerle çocuğun konforu artırılmaya çalışılıyor. Dr. Atlan, ebeveynlere bol sıvı alımı sağlamalarını, asidik ve sert gıdalardan kaçınmalarını, yumuşak ve ılık gıdalar tercih etmelerini, gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınmalarını ve doktor önerisi dışında tedavi uygulamamalarını öneriyor.

