El Emeği Ürünler Sergilendi

19.04.2026 10:30
Karabük'te KADEM'in projesini tamamlayan kadınlar, el emeği ürünlerini sergiledi.

Karabük'te "Kadınlar ve Çocuklar Birlikte Öğreniyor" projesini tamamlayan kadınlar, hazırladıkları el emeği ürünleri sergiledi.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) İl Temsilciliğince yürütülen proje kapsamında eğitimlerin ardından hazırlanan el emeği ürünler, Safranbolu Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde izlenime sunuldu.

KADEM İl Temsilcisi Nurmelek Danışmaz Akgün, AA muhabirine, projenin, el sanatları, e-ticaret, dijital pazarlama, finansal okuryazarlık, çocuk sağlığı ve kadın sağlığı eğitimlerinden oluştuğunu söyledi.

Projede, Karabük Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Karabük Üniversitesi gibi birçok kurumla işbirliği sağladıklarını belirten Akgün, "Projemizi bugün sergimizle taçlandırmak istedik. Kadınlarımız el sanatları eğitimi aldılar, bir taraftan da ürettikleri ürünleri nasıl ve hangi platformlarda daha rahat pazarlayabileceklerini öğrendiler." dedi.

Akgün, projede çocuklara özel çalışmaların da yer aldığını anlatarak, "Kadınlar çocuklarını da yanlarında getirdiler. Çocuklar da zeka oyunları, bilim, bilim tarihi gibi dersler alarak hoş, güzel vakitler geçirdi. Güzel bir projeyi arkadaşlarımızla tamamladık." diye konuştu.

"Hem ördüm hem öğrendim"

Ürettiği ürünleri sergileyen KADEM gönüllüsü 70 yaşındaki Aliye Yavru, evde sürekli örgü yaptığından bahsederek, "Hem ördüm hem öğrendim. KADEM'e girdiğimden de çok memnunum, bizi buralara taşıdı, güzel işler göstermemize vesile oldu. Hanımlarımız da kendilerine terapi olarak böyle güzel işlerle uğraşsınlar." ifadelerini kullandı.

Deriden yaptığı ürünlerle sergide yer alan Ayfer Karadeniz de "Çantaların hepsini ben yapıyorum. Delme aparatlarımla tamamı baştan sona, el dikişiyle, cüzdan, çanta, kartlık üretiyorum. Kültürün kalbinin attığı yerdeyiz. Burası geçmişte derinin kalbi diyebilirim. Safranbolu tabakhanesinde üretilen deriler her yere ticari olarak dağıtılırdı. Biz şu an bunun Safranbolu'da devamını getiriyoruz." şeklinde konuştu.

Örgü, takı, tablo gibi çeşitli ürünlerini sergileyen KADEM gönüllüsü Fatma Karadeniz ise KADEM'de hem öğrenerek hem de öğreterek güzel ürünler ortaya çıkardıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
CHP’li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı CHP'li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

11:42
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
11:18
İstanbul Yarı Maratonu’nda Şampiyonlar Belli Oldu
İstanbul Yarı Maratonu'nda Şampiyonlar Belli Oldu
10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
09:40
İstanbul ve Adana’da dev operasyon 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
09:13
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
