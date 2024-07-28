El Ezher Kurumu, Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki LGBT Temalarını Kınadı - Son Dakika
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El Ezher Kurumu, Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki LGBT Temalarını Kınadı

Mısır'daki El Ezher Kurumu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış kutlamalarında Hazreti İsa'yı konu alan 'Son Akşam Yemeği' tablosunun canlandırılmasında LGBT temalarının kullanılmasını kınadı. Ezher, bu sahnelerin Müslümanların dini ve ahlaki hassasiyetlerine saygısızlık olduğunu belirterek, dine yönelik hakaretleri normalleştirmenin ve sapkınlık ile cinsiyet değiştirme gibi hastalıkları teşvik etmenin tehlikelerine dikkat çekti ve bu eğilime karşı birleşme çağrısı yaptı.

28.07.2024 20:01
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Mısır'daki El Ezher Kurumu, Fransa'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış kutlamalarında, Hazreti İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun canlandırılmasında LGBT temalarının kullanılmasını kınadı.

Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, "Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılışında yaşanan ve uluslararası kamuoyunda geniş öfkeye neden olan sahnelerin kınandığı" belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Mesih (Hazreti İsa) aleyhisselamın, şerefli şahsına ve ulvi peygamberlik makamına hakaret edecek bir şekilde ahmakça ve barbarca bir üslupla tasvir edilmesiyle, müminlerin, dini, ahlaki hassasiyetlerine saygısızlık yapılmıştır. Allah'ın peygamberlerinden herhangi birisine hakarete yönelik tüm girişimleri kalıcı olarak reddediyoruz. Çünkü nebiler ve resuller, iyilik mesajını alemlere iletsinler diye Allah'ın kendilerini diğer yaratılanlardan üstün kıldığı seçkin zatlardır.

2 milyara yakın Müslüman, Hazreti İsa ve onun kardeşlerinden herhangi bir peygambere hakaret etmenin, bu işin failleri ve bunu kabul edenler için bir utanç olduğuna inanırlar. Bu sapkın akım, dini ortadan kaldırmayı, ahlaki hastalıkları yayan düşük cinsel arzuların tanrılaştırılmasını, insanın sağlam fıtratıyla çelişen hayvani bir hayat tarzını dayatıp ve bunu normalleştirmek için her yolu denemeyi amaç ediniyor."

Dünya kamuoyuna, "dine yönelik hakaretleri normalleştirmek, sapkınlık ve cinsiyet değiştirme gibi utanç verici ve toplumu tahrip eden hastalıkları teşvik etmek için küresel olayları istismar etmenin" tehlikeleri konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, "bu sapkın ve aşağılık eğilime" karşı koymak için birleşme çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Mısır, Paris, LGBT, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel El Ezher Kurumu, Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki LGBT Temalarını Kınadı - Son Dakika

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