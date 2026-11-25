MADRİD, 25 Kasım (Xinhua) -- İspanya'nın Kanarya Adaları'na bağlı El Hierro Adası'na salı günü Atlas Okyanusu'ndaki göç rotası üzerinden 2.100'den fazla göçmen ulaştı.

Bu sayı, 14 Kasım'daki 1.580 kişilik rekoru aşarak İspanya'ya bir günde ulaşan en yüksek göçmen sayısı olarak kayıtlara geçti.

İspanya'nın resmi EFE Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, adaya ulaşan teknelerde hayatını kaybetmiş 1 kişi ile yolculuk sırasında dünyaya gelen dört günlük 1 bebek de bulunuyordu.

Salı günü kurtarılanlar arasında Gambiya, Senegal, Gine, Gine-Bissau, Burkina Faso, Moritanya ve Mali olmak üzere yedi Afrika ülkesinin vatandaşları ile Yemenli bir mültecinin bulunduğu bildirildi.

Yerel acil durum ekipleri ayrıca pazartesi günü 800, pazar günü ise 425 göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

İspanya İçişleri Bakanlığı'na göre 1 Ocak-31 Ekim döneminde Kanarya Adaları'na deniz yoluyla düzensiz şekilde ulaşan göçmen sayısı 13.000'i aşarken, bu sayı 2025'in aynı dönemine göre yüzde 5,5 azaldı.