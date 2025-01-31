El Kaide Lideri Suriyede Öldürüldü

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de düzenlenen operasyonda terör örgütü El Kaide ile bağlantılı Huraseddin (Had) örgütünün elebaşılarından Muhammed Salah al-Za'bir'in öldürüldüğünü açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "30 Ocak'ta CENTCOM kuvvetleri, kuzeybatı Suriye'de El-Kaide'ye bağlı Huraseddin terör örgütünün üst düzey isimlerinden Muhammed Salah al-Za'bir'i öldürdükleri hassas bir hava saldırısı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Hava saldırısının, CENTCOM'un "teröristlerin ABD, müttefikleri ve ortaklarına, sivillere ve askeri personele karşı bölge genelinde ve ötesinde saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme çabalarını" bozma ve etkisiz hale getirme yönündeki süregelen kararlılığının parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, CENTCOM'un ABD ve müttefik personeline saldırmayı planlayan gruplara karşı mücadelesini sürdüreceği kaydedildi.