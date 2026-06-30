OSMANİYE'de El-Kaide silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan C.Z. (39), tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 29 Haziran günü El-Kaide silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu değerlendirilen C.Z., Kerimli köyünde saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › El-Kaide Operasyonunda Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?