El Salvador'da Anayasa Değişikliği Onaylandı

El Salvador'da devlet başkanlığı görevinin süresini 5 yıldan 6 yıla çıkaran ve sınırsızca yeniden seçilebilmenin önünü açan anayasa değişiklikleri, Ulusal Mecliste kabul edildi.

Anayasa değişikliği, mevcut Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin parlamentoda çoğunluğa sahip olan partisi Yeni Fikirlerin desteğiyle oy çokluğuyla onaylandı.

Devlet başkanlığı görevinin süresini 5 yıldan 6 yıla çıkaran ve sınırsız yeniden seçilebilmenin önünü açan anayasa değişiklikleri, aleyhteki 3 oya karşı, lehteki 57 oyla Ulusal Meclisten geçti.

Yeni Fikirler Partisi Milletvekili Ana Figueroa tarafından sunulan anayasa değişiklikleri kapsamında ülke anayasasındaki 5 maddede düzenleme yapılması öngörülürken bunlar arasında ikinci tur başkanlık seçimlerinin kaldırılması da yer alıyor.

"El Salvador'da demokrasi öldü"

Devlet başkanlığı görevine ilişkin değişiklik Bukele'nin yeniden ve süresiz seçilmesinin önünün açılması olarak görülürken muhalefet partilerinden Ulusal Cumhuriyetçi İttifak (ARENA) milletvekili Marcela Villatoro, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, değişikliğe itiraz ederek "El Salvador'da demokrasi öldü." dedi.

Villatoro, konuşmasında "Süresiz yeniden seçilme, gücün tek elde toplanmasına, yolsuzluğa ve nepotizme yol açar; bu da demokrasiyi ve siyasi katılımı zayıflatır." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis Başkan Yardımcısı Suecy Callejas ise anayasa değişikliklerini savunarak "Güç, gerçek sahibi olan Salvador halkına geri döndü." ifadesini kullandı.

Milletvekili Figueroa da konuşmasında, "Halk tarafından seçilen belediye başkanları ve milletvekilleri için yeniden seçilme hakkı zaten vardı. Şimdiye kadar bu haktan mahrum kalan tek makam cumhurbaşkanlığıydı." diyerek değişikliklerin eşitlik getirdiğini savundu.