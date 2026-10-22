El Salvador, Haiti'de kaçırılan 4 havacılık teknisyeni için askeri operasyon başlattı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Haiti'de silahlı çeteler tarafından kaçırılan 4 vatandaşını kurtarmak için askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Bukele, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Haiti'de 3 gün önce zırhlı araçlarına düzenlenen saldırının ardından kaybolan 4 kişinin silahlı çeteler tarafından alıkonulduğunu belirtti.

Kaçırılan 4 kişinin havacılık teknisyeni olduğunu ve tıbbi tahliye görevlerinde bulunmak üzere Haiti'de bulunduklarını aktaran Bukele, söz konusu kişileri kurtarmak üzere askeri operasyon başlattıklarını bildirdi.

Bukele, çetelere rehineleri derhal serbest bırakmaları çağrısında bulunarak, aksi durumda daha kapsamlı bir operasyon düzenleyecekleri uyarısında bulundu.

Haiti hükümetinden yapılan açıklamada ise çetelerce alıkonulan vatandaşların kurtarılmasının öncelikli olduğu vurgulanarak, gerekli tüm kaynakların seferber edildiği bildirildi.