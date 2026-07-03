El Sanatları Sergisi Ziyareti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacılar Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen KAYMEK El Sanatları Yıl Sonu Sergisi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği göz nuru eserleri inceleyen Özdoğan, hem kursiyerleri hem de eğitmenleri tebrik etti.

Kursiyerlerle sohbet eden Özdoğan, KAYMEK'in mesleki eğitim ve sosyal gelişim açısından önemli bir misyon üstlendiğini belirtti.

Sergide yalnızca el emeği ürünlerin değil, büyük bir özveri ve öğrenme azminin de sergilendiğine değinen Özdoğan, "Burada birbirinden değerli eserlerin yanı sıra sabrı, emeği ve üretme isteğini görüyoruz. Kursiyerlerimizin yıl boyunca büyük gayretle hazırladığı çalışmalar, kadınlarımızın üretkenliğini ve yeteneklerini en güzel şekilde ortaya koyuyor. Üreten kadınlarımızın aile ekonomisine katkı sunmasının yanında sosyal hayatın içinde daha aktif rol almaları da bizleri ayrıca memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

El sanatlarının kültürel mirasın yaşatılmasında önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Özdoğan, sergide yer alan her eserin bilgi, sabır ve estetik anlayışının birleşimiyle ortaya çıktığını vurguladı.

Özdoğan, programın sonunda serginin hazırlanmasında emeği bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK yöneticilerine, eğitmenlere ve kursiyerlere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.???????