Elanur Düz: Spor ve İşi Birlikte Yürütüyor

Zonguldak'ta futbol kariyerini sürdüren Elanur Düz, spordan arta kalan zamanlarında babasına ait oto lastik dükkanında çalışarak destek oluyor.

Alaplı ilçesinde yaşayan Levent ve Bahar Düz çiftinin üç çocuğundan biri olan Karadeniz Ereğli Lisesi Spor Kulübü oyuncusu 24 yaşındaki Elanur Düz, boş vakitlerinde babasının oto lastik dükkanında çalışıyor.

Zamanla işi öğrenip dükkanın işleriyle daha fazla ilgilenmeye başlayan Düz, geçen yıl iş yerini kapatmayı düşünen babasına, "Senin yükünü ben alırım." diyerek bu kararından vazgeçmesini sağladı.

Sabah erken saatte dükkanı açan, çay demleyip temizlik yapan Düz, babası ve çalışanlar geldikten sonra dükkandan ayrılarak antrenmana gidiyor.

Bir dönem milli formayı da terleten ve bu sezon 5 gol katkısıyla takımının lider olarak TFF Kadınlar 1. Ligi'ne yükselmesinde pay sahibi olan Düz, antrenmanlarını aksatmıyor.

Balans ayarlarından lastik tamirine kadar tüm işleri kadın eli titizliğiyle yapan Düz, kısa zamanda öğrendiği işi 6 aydır düzenli yaparak görenlerin takdirini kazanıyor.

Günün sonunda mesaisini bitirerek kardiyo çalışması için spor salonunun yolunu tutan Düz, spor hayatının yanında ailesine destek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Kadınların neler yapabileceğini az çok gösterdim"

Elanur Düz, AA muhabirine, sporu ve dükkandaki işini yoğun tempoda birlikte yürüttüğünü söyledi.

Düz, buna alıştığını belirterek, "Benim için daha iyi oluyor. Aktif kalmak beni daha çok rahatlatıyor. Aksine yapmadığım günler kendimi rahatsız hissediyorum." dedi.

Oto lastik dükkanında çalışmanın kendisi için zor olmadığını dile getiren Düz, "İlk başlarda çekiniyordum çünkü insanlar tuhaf gözlerle bakıyorlardı. Belli bir zaman sonra bunu aştım. Kadınların neler yapabileceğini az çok gösterdim. İnsanlar kadınların her şeyi yapabileceğine inansınlar. Biraz kuvvet isteyen bir iş. O yüzden daha çok çalışıyorum. Lastik tamiri ve değişimi, balans ayarı yapıyorum. Kamyon lastiği söküyorum." diye konuştu.

Düz, babasının yorulduğu için işi bırakmayı ve dükkanı başkasına devretmeyi düşündüğünü ancak kendisinin buna izin vermediğini, işi daha iyi öğrenip dükkanın sorumluluğunu tamamen üstüne almak istediğini anlattı.

Boş zamanını değerlendirmek için kendisine maddi ve manevi bir şeyler katacak işlerle uğraşmanın daha faydalı olacağına inandığını kaydeden Düz, "Hem spor yapmak hem de dükkanda çalışmak ne kadar yorucu olsa da ailemin yükünü hafifletmek bana mutluluk veriyor. Bu hissi düşündükçe çok fazla yorulduğumu hissetmiyorum." ifadesini kullandı.

"İşimiz ağır ama o üstesinden geliyor"

Baba Levent Düz de geçen yıl dükkanı kapatmaya düşündüğünü ancak kızının buna engel olduğunu söyledi.

Kızının dükkandaki yükünü aldığını belirten Düz, "'Bu işi ben yapacağım, seni yormam, devam edeceğiz.' dedi. Tabii ben de memnun oldum. Bu nedenle dükkanı kapatmadık, devam ediyoruz. İnşallah sene sonu bırakıp dükkanı kızıma devredeceğim." şeklinde konuştu.

Düz, kızının işine özveriyle yaklaştığını gördüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Biraz da biz destek olduk. Herkesin yapacağı bir iş değil. İşimiz ağır ama o üstesinden geliyor. Kızımın her zaman arkasındayım. Dükkanı sabah 07.30'da açardım. Şu anda 10'da, 11'de geliyorum. Dükkanı açar, çayını ve temizliğini yapar. Müşterilerle diyaloğu güzel. Kızıma güveniyorum ve inanıyorum."