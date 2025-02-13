Elazığ'da 159 Köy Yolu Yeniden Açılıyor

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Elazığ'da kapanan 159 köy yolunda çalışmalar sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan 159 köy yolunda çalışmalar sürüyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Elazığ'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Karla birlikte kapanan 159 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, 97 araç ve 120 personelden oluşan ekip ile yolların yeninde ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.