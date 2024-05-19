Elazığ\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Törenle Kutlandı

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Elazığ'ın Keban ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Keban Kapalı Spor Salonundaki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programda, şiirler okundu, çuval ve halat çekme yarışması düzenlendi, halk oyunları ekibi ile kick boks sporcuları gösteri sundu.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan, çeşitli branşlarda dereceye giren sporculara ödül verdi.

Tören konser ile sona erdi.