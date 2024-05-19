Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Törenle Kutlandı - Son Dakika
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Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Törenle Kutlandı

Elazığ\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Törenle Kutlandı

Elazığ'ın Keban ilçesinde düzenlenen törende, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü konuşma yaptı, şiirler okundu ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kaymakam ve Belediye Başkanı dereceye giren sporculara ödül verdi. Tören konserle sona erdi.

19.05.2024 16:55
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Elazığ'ın Keban ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Keban Kapalı Spor Salonundaki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Programda, şiirler okundu, çuval ve halat çekme yarışması düzenlendi, halk oyunları ekibi ile kick boks sporcuları gösteri sundu.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık ve Belediye Başkanı Yücel Doğan, çeşitli branşlarda dereceye giren sporculara ödül verdi.

Tören konser ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Törenle Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Törenle Kutlandı - Son Dakika
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