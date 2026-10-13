Elazığ'da 30 noktada su baskını oluştu, Vali Hatipoğlu bölgeyi inceledi - Son Dakika
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Elazığ'da 30 noktada su baskını oluştu, Vali Hatipoğlu bölgeyi inceledi

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Elazığ\'da 30 noktada su baskını oluştu, Vali Hatipoğlu bölgeyi inceledi
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Elazığ'da etkili olan kuvvetli sağanak, kent genelinde 30 noktada su baskınına yol açtı. Yazıkonak ve Yurtbaşı beldelerindeki sel ve taşkınlara AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri müdahale etti; Vali Numan Hatipoğlu bölgede inceleme yaptı.

Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi.

Yollarda biriken su nedeniyle yayalar ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler trafikte kontrollü seyretti.

Yazıkonak ve Yurtbaşı beldelerinde etkili olan kuvvetli sağanak kimi bölgelerde sele ve su baskınlarına neden oldu. Yazıkonak-Yurtbaşı kara yolunun bazı noktalarında ise sel suları nedeniyle trafik akışı bir süre durdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle 30 farklı noktada su baskını meydana geldi.

Özellikle Yurtbaşı ve Yazıkonak beldelerinde, DSİ'ye ait su tahliye kanalının aşırı yağışlar nedeniyle dolarak taşması sonucu meydana gelen olumsuzluklara AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekiplerince müdahale edildi.

Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların ilerleyen saatlerde etkisini azaltması ve aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Vatandaşların olası su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, su birikintilerinin bulunduğu bölgelerden uzak durmaları ve ekiplerin uyarılarını dikkate almaları gerektiği bildirildi.

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Vali Numan Hatipoğlu'nun sağanak sonrası Yazıkonak-Yurtbaşı kara yolunda oluşan sel bölgesinde incelemelerde bulunarak, yürütülen tahliye ve temizlik çalışmaları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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