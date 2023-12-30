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Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ'da saat 16.26'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, bir kahvehanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, depremi hisseden bazı müşterilerin dışarıya koştuğu, bazılarının ise oturmaya devam ettiği görüldü.

Elazığ\'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıdı
30.12.2023 - 18:59,
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DEPREM ANI KAMERADA

Elazığ'da, saat 16.26'da meydana gelen 4.2 büyüklüğünde deprem, bir kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; işyerindeki bazı müşterilerin depremi hissederek dışarıya koştuğu, bazılarının da oturmaya devam ettiği görüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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