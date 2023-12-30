Elazığ\'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıdı

19:04 •
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DEPREM ANI KAMERADA
Elazığ'da, saat 16.26'da meydana gelen 4.2 büyüklüğünde deprem, bir kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; işyerindeki bazı müşterilerin depremi hissederek dışarıya koştuğu, bazılarının da oturmaya devam ettiği görüldü.
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