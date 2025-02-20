Elazığ\'da 505 Köy Yolu Kardan Kapandı

Elazığ'da 505 köy yolu kardan ulaşıma kapandı (2)
Yağışın etkili olduğu Karakoçan ilçesinde yolu kardan kapanan Yoğunağaç köyünde rahatsızlanan bir kişinin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri hastaya ulaşamayınca durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekibinin çalışmasıyla köy yolu ulaşıma açıldı. Hasta, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
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