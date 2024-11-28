Elazığ'da 55 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Elazığ'da yalnız yaşayan 55 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Ulukent Mahallesi Şehit Mehmet Ocakoğlu Sokak'ta müstakil evde yalnız yaşayan Ahmet K'den (55), haber alamayan yakınları evine gitti.
Ahmet K'nin evde hareketsiz yattığının görülmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ahmet K'nin öldüğünü belirledi.
Yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
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