Elazığ\'da 6 Araçlı Zincirleme Kaza

Güncel

ELAZIĞ'da 6 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saatlerinde Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. Asri Mezarlık karşısında sürücüleri henüz belirlenemeyen 6 araç, birbiriyle çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarında hasar oluşan sürücüler arasında sözlü tartışmalar çıktı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.