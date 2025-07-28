Elazığ'da Asayiş Olayları Raporu

Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 20-27 Temmuz'da, kentte meydana gelen 316 asayiş olayında yakalanan 151 şüpheliden 12'si tutuklandı, 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Uygulamalarda, 61 bin 760 kişi ve 32 bin 970 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 3 bin 391 araca cezai işlem uygulanırken, 147 araç trafikten men edildi.

Yürütülen çalışmalarda, 9 tabanca, 2 tüfek, 56 fişek, 2 kesici alet, 40,5 gram esrar, 48,9 gram kubar esrar, 88 gram metamfetamin, 15,07 gram bonzai, 252 sentetik ecza, 124 kök kenevir, uyuşturucu kullanma aparatı ve kaçak 719 kilogram tütün, 780 kilogram faturasız zeytin yağı, 4 cep telefonu, 140 şarj cihazı ve 7 kazı malzemesi ele geçirildi.

Kentte bir haftada meydana gelen 50 trafik kazasında, 1 kişi öldü, 84 kişi yaralandı.