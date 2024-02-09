Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı

Elazığ\'da asayiş operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden 9\'u tutuklandı

Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla çalışmalar yaptı. Operasyonlarda 8 hükümlü ve 1 uyuşturucu ticareti şüphelisi gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan aramalarda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan diğer 5 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

09.02.2024 14:51  Güncelleme: 15:08
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Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-8 Şubat'ta güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü ile uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, asayiş uygulamalarında 5 şüphelinin yapılan üst ve araç aramasında 2 ruhsatsız tabanca ile 16 fişek, 2 pompalı tüfek ile 6 kartuş, 5,07 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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