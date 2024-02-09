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Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-8 Şubat'ta güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü ile uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, asayiş uygulamalarında 5 şüphelinin yapılan üst ve araç aramasında 2 ruhsatsız tabanca ile 16 fişek, 2 pompalı tüfek ile 6 kartuş, 5,07 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.