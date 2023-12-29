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Elazığ'da Asayiş Uygulamalarında 7'si Hükümlü 9 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da Asayiş Uygulamalarında 7'si Hükümlü 9 Şüpheli Yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, 27-28 Aralık tarihlerinde yapılan çalışmalarda 7'si hükümlü 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında uyuşturucu madde bulunduran 2 kişi ile çeşitli suçlardan hapis cezası olan 7 firari hükümlü de bulunuyor. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, tüfek, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem yapılırken, hükümlü olan 7 şüpheli ise cezaevine gönderildi.

Elazığ\'da Asayiş Uygulamalarında 7\'si Hükümlü 9 Şüpheli Yakalandı
29.12.2023 - 16:13,
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Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 7'si hükümlü 9 şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 27-28 Aralık'ta çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi ile "yağma ve hırsızlık" suçundan 12 yıl 3 ay, "çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay, "hırsızlık" suçundan 5 yıl, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 2 yıl 1 ay, "kasten yaralama" suçundan 2 yıl, "hırsızlık" suçundan 1 yıl 8 ay, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 7 firari hükümlü yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 3 fişek, tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi hakkında adli işlem yapılırken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 7 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Aralık, Elazığ, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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