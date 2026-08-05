Elazığ\'da Bereketli Hasat Devam Ediyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım merkezlerinden Elazığ'da yağışlarla bereketli geçen arpa ve buğday hasadı gece ve gündüz devam ediyor.

Kentin verimli toprak yapısı ve iklim şartları, bu yıl artan mevsimsel yağışlarla birleşince üreticiler açısından arpa ve buğdayda son yılların en bereketli hasat sezonlarından biri yaşanıyor.

Bu yıl 919 bin de kar alanda devam eden hasat sezonunda biçerdöverler 7/24 sahada.

Yüksek verim alınan tarlalarda gece ve gündüz kullanılabilen biçerdöverler sayesinde hasat süresi kısalıyor.

"Verim, önceki yıla göre daha yüksek"

İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, AA muhabirine, Elazığ'ın hububat üretiminde önemli tarımsal potansiyele sahip olduğunu belirterek, en çok üretimi yapılan ürünlerin arpa ve buğday olduğunu söyledi.

Kentte geçen yıl yaşanan don nedeniyle zarar oluştuğunu ifade eden Taşkesen, bu yıl olumlu hava şartları ve bereketli yağışların tarımsal üretimde artış sağlayarak üreticinin yüzünü güldürdüğünü anlattı.

Taşkesen, bu yıl 919 bin dekar alanda 366 bin ton civarında arpa ve buğday üretimi beklediklerini dile getirerek, "Hububat üretiminde 526 bin dekarda 208 bin ton arpa, 393 bin dekar alanda ise 158 bin ton buğday üretimi bekliyoruz. Bu yıl iklim koşullarının olumlu seyretmesi, yağışların ortalamanın üzerinde olması nedeniyle verim önceki yıla göre daha yüksek oldu. Biçerdöverler sahada hasada devam ediyor. İl Müdürlüğümüz de bu biçerdöverle yapılan hasatta gerekli kontrolleri ve incelemeleri yapıyor." dedi.

Hasat sezonuyla artan yangın riskine karşı hem üreticilerin hem de biçerdöver operatörlerinin dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunan Taşkesen, anız yangınına dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Taşkesen, bölgede hasat yapılan alanlarda mutlaka tankların içinde su bulundurulması, işlem bittikten sonra arazinin traktörlerle sürülerek gerekli tedbirlerin alınması konusunda çiftçileri uyardı.

"Bu yıl mahsulden yana yüzümüz güldü"

Arpa ve buğday üreticisi Mehmet Emin Kaptan, geçen yıla göre rekoltenin ve ürünün kalitesinin yüksek olmasının yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

Kaptan, "Bu sene kışın kar yağması, ilkbaharda yağmurların devam etmesi verimi çok iyi etkiledi. Ortalama 400-500 kilogram ürün alıyoruz. Bu yıl mahsulden yana yüzümüz güldü." diye konuştu.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 13 yıldır biçerdöveriyle hasat yapan Cengiz Kaptan da bu yıl bereketli yağışlar sayesinde arpa ve buğday saplarının daha iri, güçlü ve sık olduğunu, bunun hasadı zorlaştırdığını söyledi.

İş yoğunluğundan dolayı hasat için söz verdikleri üreticilere zaman zaman gecikmeli hizmet sunduklarını anlatan Kaptan, "Bulunduğumuz bölgede 7/24 esasına göre gece ve gündüz 6 şoförle çalışıyoruz. Tozu, samanı ve sıcağıyla zor bir mesleği icra ediyoruz. Sıcaktan makineler barut gibi olduğu için yangın tehlikesi çok fazla. Öğlen ve akşam saatlerinde sürekli toz temizliği ve bakım yapıyoruz. Operatör arkadaşlarıma özellikle motorun üzerindeki tozu temizlemelerini öneririm. Çiftçimiz, bir yıl boyunca bu anı bekliyor. Araçlarımızda yangın tüpleri bulunur, dikkatli de olursak hem biz hem çiftçimiz üzülmez." dedi.