Elazığ\'da Camiyi Yıldırım Vurdu

ELAZIĞ'da sağanak sırasında bir camiye yıldırım düştü, minare yıkıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'ndeki Sürsürü Camii'nde meydana geldi. Sağanak yağış sırasında camiye yıldırım isabet etti. Yıldırımın düşmesiyle caminin minaresi yıkılırken, çevredekiler panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yıkılan minarenin enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.