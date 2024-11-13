Elazığ'da çocuk parkına zarar verdikleri gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırklar Mahallesi'nde bulunan çocuk parkında meydana gelen kamu malına zarar verme olayına ilişkin çalışma gerçekleştirdi.
Bu kapsamında çocuk parkına zarar verdikleri gerekçesiyle 18 yaşından küçük 3 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Çocuk Parkına Zarar Veren 3 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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