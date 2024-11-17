Elazığ\'da Dağ Keçileri Görüntülendi

Elazığ'da dağ keçileri böyle görüntülendi
ELAZIĞ - Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri görüntülendi.
Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, tarihi Harput Mahallesine bağlı Erbildi köyü civarında görüntülendi. Bölgeden geçen vatandaş, dağlarda gezen dağ keçilerini görünce cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, dağ keçilerinin yiyecek aradığı görüldü.
Dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu.
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