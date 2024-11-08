Elazığ'da Deprem: Olumsuz Durum Yok

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını belirtti.

Yerlikaya, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.