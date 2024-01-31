Elazığ\'da depremde ağır hasar gören yapıların yüzde 87\'si yıkıldı

Elazığ'da 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gördüğü tespit edilen 10 bin 694 yapının yüzde 87'sinin yıkımı yapıldı.
Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu kent genelinde 10 bin 694 yapının ağır hasarlı olduğunun tespit edilmesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da onaylanmasının ardından İl Özel İdaresi tarafından yıkım ihalesi gerçekleştirilen ağır hasarlı yapıların müteahhit firmalar aracılığıyla yıkımı sürüyor.
Vali Ömer Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin hemen ardından Elazığ'daki ağır hasarlı binaların tespit edilerek yıkımına başlandığını anımsattı.
"İl genelinde yıkılması gereken ağır hasarlı binaların şu ana kadar merkez ve kırsal dahil olmak üzere yüzde 87'sinin yıkımı yapıldı ve enkazları kaldırıldı." ifadesini kullanan Toraman, bu süreçte emek veren herkese teşekkür etti.
Yıkımların yanında yeni konutların da yapımının sürdüğünü bildiren Toraman, konutlardan 2 bin 255'inin kısa süre içinde kurasının çekileceğini belirtti.
Toraman, şunları kaydetti:
"Elazığ, yapılan konutlarla depreme dirençli bir şehir haline geliyor. Bundan sonra meydana gelebilecek depremlerde en az hasarla atlatılacağını değerlendiriyoruz. Burada ciddi bir dönüşüm oldu. Elazığ şehir merkezinde çok katlı binaların yıkımını bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Depremin üzerinden bir yıl geçmeden şehir merkezindeki çok katlı konutların tamamının yıkımını tamamladık."
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