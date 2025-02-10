Elazığ\'da Doğal Gaz Görevlisi Horozun Saldırısına Uğradı

Güncel

ELAZIĞ'da bir iş yerinin sayacını okumaya gelen doğal gaz dağıtım firmasının görevlisi, horozun saldırısına uğradı. Horozun görevliyi yolun karşısına kadar kovaladığı anlar, kameraya yansıdı.

Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Doğal gaz sayacı okumak için bir iş yerine gelen görevli, kapının önünde dolaşan horozun saldırısına uğradı. Bunun üzerine görevli koşmaya başladı. Ancak horoz, görevlinin peşini bırakmadı. Görevli, yolun karşısına geçerek horozdan kurtuldu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.