Elazığ\'da Domates Hasadı Başladı

Elazığ'da yaklaşık 320 dekar sera alanında yetişen domateste hasat başladı.

İklim şartları, rakımı ve toprak yapısıyla aroma ve lezzet bakımından kaliteli domateslerin yetiştiği kentte, yaklaşık 23 bin dekarı açık alanda, 320 dekarı da seralarda olmak üzere üretim yapılıyor.

Üreticilerin ısıtmasız seralarda mart ayı itibarıyla yetiştiriciliğine başladığı erkenci domateslerin temmuz ayında olgunlaşmasının başlamasıyla hasat sezonu açılıyor.

Merkeze bağlı Kıraç köyünde domates hasadına katılan Vali Numan Hatipoğlu, kentte yer alan domates seralarında dekar başına 20 tona kadar verim alınabildiğini belirtti.

Üreticilerin her mahsulü olduğu gibi domateste de bereketli bir sezon geçirmesini dileyen Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Elazığ envaiçeşit ürünün yetiştirildiği bereketli bir coğrafya. Şu anda Keban Baraj Gölü'nün yanı başında güzel ve bereketli ovada hasat yapıyoruz. Umuyorum ki vatandaşlarımız hem tarım hem de hayvancılıkla ilgili olarak daha yeni ve modern teknikleri geliştirdikçe ve kullandıkça daha fazla ürün elde edeceklerdir. Toprağa yapılan her yatırımı kutsal görüyoruz. İl Özel İdaresi, tarım teşkilatımız ve hükümetimizce yapılan tarımsal teşviklerin tamamının uygulanması hususunda ilimizde bir irade ortaklığı söz konusu. Tarım ve hayvancılıkta ilimizin lider illerden biri olması gibi bir hedefimiz var. İnşallah bunu da gerçekleştiririz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen ise kentte sebze yetiştiriciliğinin her geçen yıl artarak devam ettiğini söyledi.

Elazığ'da yaklaşık 1650 dekar sera alanında sebze üreticiliği yapıldığını, bunun yaklaşık 320 dekarında domates yetiştirildiğini aktaran Taşkesen, "Bakanlığımız seralara çok büyük destek veriyor, diğer ajanslardan da alınan destekler ile Elazığ'da kapalı alanda üretimin gelişmesi için gayret gösteriyoruz. Hasadın tüm üreticilerimiz için bereketli olmasını diliyorum." dedi.